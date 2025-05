Torinesi e prevenzione: la maggioranza ci crede, ma pochi fanno controlli regolari

TORINO – La maggior parte dei torinesi riconosce l’importanza della prevenzione sanitaria, ma meno della metà traduce questa consapevolezza in controlli medici regolari. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità condotta da Nomisma per UniSalute, che fotografa il rapporto tra i cittadini di Torino e le pratiche preventive.

Prevenzione: c’è consapevolezza, ma non basta

L’86% degli intervistati ritiene “molto” o “estremamente” importante monitorare la propria salute, ma solo il 45% dichiara di farlo con regolarità. Una parte significativa preferisce rimandare le visite: il 30% aspetta la comparsa di sintomi lievi, mentre il 23% aspetta addirittura una malattia conclamata.

Visite mancate: analisi, cardiologia e dermatologia

Il report evidenzia lacune evidenti nei controlli periodici. Il 17% non effettua analisi del sangue da oltre tre anni. Un torinese su quattro non ha mai fatto un elettrocardiogramma, mentre quasi la metà (48%) non si è mai sottoposta a una visita dermatologica per controllare i nei.

Salute femminile: dati allarmanti

Sul fronte della prevenzione femminile, i dati sono ancora più critici. A Torino:

il 34% delle donne non va dal ginecologo da almeno tre anni;

il 38% non effettua un Pap test da altrettanto tempo;

un altro 34% non ha mai fatto un’ecografia al seno, un esame consigliato già in giovane età.

Perché si evita la prevenzione?

Tra chi non ha effettuato esami nell’ultimo anno, il 57% afferma di non averli ritenuti necessari in assenza di sintomi. Altri ostacoli segnalati sono:

Tempi di attesa troppo lunghi (30%)

Costi elevati delle prestazioni sanitarie (15%)

Paura di ricevere brutte notizie (16%)

Chi si controlla, lo fa soprattutto per iniziativa personale

Chi si è sottoposto a controlli lo ha fatto per lo più su iniziativa propria (34%) o su consiglio del medico di base (30%). Più della metà (52%) si è rivolta alla sanità pubblica, mentre il 41% ha scelto strutture private, spesso convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

