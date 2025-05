ZOOM Torino inaugura “Farmland”: la nuova fattoria didattica immersiva tra natura e sostenibilità

CUMIANA– ZOOM Torino amplia il suo impegno verso l’educazione ambientale con l’apertura di Farmland, una nuova fattoria didattica immersiva pensata per avvicinare grandi e piccoli al mondo rurale e alla sostenibilità.

All’interno dei Giardini Meraviglia, già sede dell’Oasi delle Farfalle, Farmland si estende su oltre 3.000 mq e propone un’esperienza a diretto contatto con gli animali da fattoria, in un percorso “walking through” interattivo e coinvolgente.

Un laboratorio a cielo aperto per conoscere la natura

Pensata per famiglie e scuole, Farmland non è solo una fattoria, ma un vero e proprio laboratorio didattico all’aria aperta. Il progetto mira a stimolare curiosità, empatia e rispetto per l’ambiente, promuovendo l’importanza della biodiversità agricola e delle pratiche sostenibili.

«Farmland è un modo nuovo e coinvolgente per educare divertendo, offrendo un’esperienza a contatto con animali, tradizioni e valori della vita contadina», spiega il team di ZOOM.

Gli abitanti di Farmland

Il nuovo habitat ospita oltre 30 animali, divisi in aree tematizzate:

Area walk-in con 14 capre tibetane e 6 pecore d’Ouessant – la razza ovina più piccola al mondo, simbolo di resilienza e salvata dall’estinzione negli anni ‘70.

Area asinelli : 2 asini, noti per la loro intelligenza, memoria e per il latte dalle qualità simili a quello umano.

Pecore Texel : 4 esemplari di una razza pregiata, apprezzata per lana e formaggio artigianale, Presidio Slow Food.

Area lama e alpaca: 2 lama e 5 alpaca, già protagonisti del parco.

Educazione, natura e consapevolezza

Con l’apertura di Farmland, ZOOM Torino continua a promuovere la conservazione delle specie, la valorizzazione della biodiversità e una nuova coscienza ecologica. Un progetto in linea con la missione del bioparco: avvicinare il pubblico alla natura attraverso esperienze immersive, interattive e formative.

