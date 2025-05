La piemontese Anna Ferrino è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Quella di Cavaliere del Lavoro è l’onorificenza destinata a chi ha contribuito alla promozione dell’economia nazionale e al miglioramento delle condizioni di vita e lavoro nel Paese.

Titolo che è stato concesso ad Anna Beatrice Ferrino, rappresentante dell’industria tessile.

Chi è Anna Ferrino

Unica piemontese tra i 25 nuovi riconoscimenti del Quirinale, la Ferrino è amministratore delegato di Ferrino & C. S.p.A., società di attrezzatura outdoor e abbigliamento tecnico.

Tra i ruoli ricoperti anche quello di vicepresidente con delega alla sostenibilità di Unione Industriali Torino, presidente di Assosport, l’associazione nazionale dei produttori di articoli sportivi, vicepresidente del Teatro Stabile e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi.

Nel 2024 è stata insignita del prestigioso Premio Compasso d’Oro alla Carriera.

È stata vice presidente della Fondazione CRT, consigliere di amministrazione di OGR-CRT e vice presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della CCIAA. È stata inoltre country manager Italia per Columbia Sportswear Company USA (1995 to 2004) e per Gailliard s.a. France (1986 – 1994).

