Un pitone reale trovato a Villanova Canavese. Chi lo avrà perso?

TORINO – Se avete perso un pitone reale vi aspetta al CANC, il Centro Animali non Convenzionali di Grugliasco. Lo ha trovato un passante vicino al ponte sulla Stura di Villanova Canavese.

Il serpente al momento del recupero era in condizioni piuttosto critiche, molto magro e con alcune costole fratturate. Ha segni compatibili con uno schiacciamento o con un morso. Al Canc stanno cercando di rimetterlo in forma e aspettano che il padrone si faccia vivo, anche se il fatto che non ne sia stata denunciata la scomparsa fa pensare che possa essere stato abbandonato. L’animale è lungo oltre un metro.

