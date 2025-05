Vendevano frutta e birra senza autorizzazione portata dalla Moldavia in bus: multe per 18mila euro a Torino

TORINO – Trasportavano e vendevano merci senza regolare autorizzazione. Due autobus provenienti dalla Moldavia sono stati sanzionati per oltre 18mila euro dalla Polizia Locale di Torino, vicino all’ex palazzetto di Corso Ferrara.

E’ accaduto venerdì 23 maggio quando, nel corso di un’operazione congiunta, gli agenti dei reparti “Sicurezza stradale integrata”, “Radiomobile” e “Polizia commerciale”, hanno controllato I due autobus privati che stazionavano in quell’area.

Gli agenti hanno così riscontrato una violazione della legge 298/74 che disciplina il trasporto di merci in relazione agli accordi Italia-Moldavia. In pratica gli autisti dei due mezzi trasportavano merce su una tratta internazionale pur non guidando veicoli destinati in via esclusiva a tale uso.

Violazione che ha fatto scattare una sanzione da 4.130 euro per ciascun autobus, pagata con effetto immediato come previsto per i veicoli stranieri, e il fermo amministrativo dei veicoli per 3 mesi.

Ma non si è trattato dell’unica violazione. Non lontano dagli autobus i conducenti avevano infatti posizionato alcuni banchi con tanto di bilancia, ombrelloni e tavolini dove vendere vino, birra, frutta e verdura.

Sono state quindi contestate anche due violazioni per vendita senza autorizzazione, per un importo di 5.164 euro ciascuna. Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro dei prodotti e delle attrezzature utilizzate per la vendita abusiva.

