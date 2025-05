Saad Eddafi viene trovato morto accanto alla sua auto, la Procura di Alessandria ora indaga per omicidio

ALESSANDRIA – Era il 27 dicembre 2024 quando il 34enne Saad Eddafi, di Alessandria, viene trovato morto accanto alla sua automobile sull’autostrada A21, all’altezza di Felizzano.

Da una prima valutazione, e in base al fatto che l’uomo aveva anche urtato con il veicolo il guard rail, si è pensato che avesse avuto un malore che poi gli è stato fatale. A chiamare i soccorsi un automobilista di passaggio. Il corpo del 34enne però mostrava alcuni segni incompatibili con questa prima ipotesi e che avevano portato a disporre l’autopsia.

Ora è stato reso noto che la Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio. Per aiutare il corso delle immagini potranno risultare utili le immagini delle telecamere presenti in autostrada. La famiglia di Saad Eddafi ha lanciato un appello affinché si possa arrivare alla verità.

