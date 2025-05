Un capriolo finisce negli orti urbani di strada Barchetto a Moncalieri: recuperato e liberato

MONCALIERI – Un esemplare femmina di capriolo è stata recuperata nell’area degli orti urbani di strada Barchetto, nei pressi dell’ex foro boario di Moncalieri, dagli agenti del Nucleo Faunistico della polizia locale della Città metropolitana.

L’intervento è stato effettuato a seguito di una segnalazione dell’assessora Alessandra Borello, che nella Giunta comunale di Moncalieri ha la delega ai diritti degli animali e all’ambiente.

Dopo alcuni sopralluoghi per verificare la presenza dell’animale, il recupero è stato valutato come necessario in quanto la presenza di un capriolo in un’area urbanizzata poteva essere pericolosa sia per la circolazione stradale che per gli animali domestici. La cattura è avvenuta grazie al posizionamento di una rete idonea ad evitare danni all’animale.

L’animale, in buono stato di salute, è stato successivamente liberato nell’ambiente naturale nel territorio del Comune di Trofarello.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese