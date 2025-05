Servirà più di 1 milione di euro per ricostruire il ponte tra Cafasse e Villanova Canavese, danneggiato dal maltempo di aprile

TORINO – Va verso la ricostruzione il ponte tra Cafasse e Villanova Canavese lungo la Strada Provinciale 724, nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Il ponte era stato danneggiato dal’alluvione del 16-17 aprile, il costo per la messa in sicurezza è 1,2 milioni di euro.

La Città metropolitana sta per affidare l’incarico per le indagini geognostiche indispensabili alla progettazione del consolidamento. I primi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana, insieme ai colleghi della Regione Piemonte e dell’AIPO, avevano confermato la necessità di tenere il ponte chiuso al traffico in attesa della definizione degli interventi necessari alla riapertura.

