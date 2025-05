C’è il via libera: il Giandujotto di Torino diventa Igp

TORINO – La domanda di registrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. C’è dunque il via libera all’Igp per il Giandujotto di Torino.

Parte da qui, quindi, l’iter nazionale per il riconoscimento del cioccolatino diventato uno dei simboli di Torino e del Piemonte, che avrà così la sua decima Igp mentre sale a 90 il numero dei prodotti piemontesi a denominazione d’origine tutelata fra Dop, Igp, Docg, Doc e Ig.

Il sistema agroalimentare italiano è composto dalle innumerevoli eccellenze del nostro territorio. Avere compiuto oggi un altro passo per il riconoscimento del Giandujotto tra i prodotti certificati Igp è premiare il lavoro fatto. Il Giandujotto è un’eccellenza espressione di sapienza tramandata di generazione in generazione, gusto unico e identità piemontese ed italiana.

Ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ad Ansa.

Ha espresso il suo apprezzamento per il traguardo raggiunto anche il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

il lavoro per mesi per raggiungere questo risultato che rappresenta il riconoscimento della storia e della tradizione di un’eccellenza del nostro territorio. Valorizzare i nostri prodotti è fondamentale per farli conoscere sempre di più, e anche per renderli più competitivi sui mercati internazionali.