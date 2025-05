Torino, 19enne cade dalla finestra: morta sul colpo

TORINO – Poco fa, nel tardo pomeriggio di sabato 31 maggio, una ragazza di 19 anni è morta cadendo dalla finestra di un palazzo all’incrocio tra via Cherubini e corso Giulio Cesare a Torino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto sul colpo.

Non ci sono dubbi riguardo alla natura volontaria del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

