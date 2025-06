Torino, furti in serie a piazza Sofia: 15 auto danneggiate nel parcheggio Gtt

TORINO – Una mattina da dimenticare per quindici automobilisti torinesi che, nel quartiere Regio Parco, si sono ritrovati i finestrini delle loro auto in frantumi e gli abitacoli svaligiati. È accaduto nel parcheggio multipiano Gtt di piazza Sofia, già noto per episodi simili. Non si tratta di un atto vandalico isolato, ma di un vero e proprio raid, mirato a sottrarre ogni oggetto utile o rivendibile.

Monete, cavi elettrici, portafogli e piccoli oggetti custoditi nei vani portaoggetti sono spariti durante la notte. Una razzia sistematica che ha lasciato danni e frustrazione. Sull’accaduto sta indagando la polizia, mentre tra i residenti torna alta la preoccupazione per la sicurezza della zona.

A denunciare l’episodio è stata Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che ha scritto sui social:

“Il nostro quartiere è fuori controllo. Servono più controlli e un intervento immediato delle forze dell’ordine”.

Non è la prima volta che la zona di piazza Sofia finisce sotto i riflettori per furti seriali: a novembre scorso, nel vicino piazzale Abba, dieci auto furono danneggiate in modo analogo. E sempre in piazza Sofia, un anno fa, si era verificato un raid quasi identico.

Marino chiede non solo più pattugliamenti, ma anche di potenziare l’illuminazione pubblica, spesso carente lungo le vie laterali. Il timore, condiviso da molti residenti, è che questi episodi diventino la norma se non si interviene tempestivamente.

