Almese, automobilista si ribalta nella notte sulla Provinciale del Col del Lys: è ferito

Un violento ribaltamento si è verificato nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno sulla Strada Provinciale del Col del Lys, nel territorio di Almese, in direzione Rubiana.

Un uomo di nazionalità francese alla guida di una Skoda Octavia ha improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi contro un muro nei pressi della caserma dei carabinieri e della piscina comunale, per poi ribaltarsi.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, che ha soccorso il conducente e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. L’uomo, rimasto ferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma le autorità stanno effettuando i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro. L’auto è stata rimossa dopo alcune ore, causando disagi temporanei alla circolazione nella zona.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese