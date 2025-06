TORINO – Qualche centinaio di persone, strumenti musicali classici e non convenzionali, e poi la voce, il canto unitario di chi si è ritrovato oggi, domenica 1° luglio in piazza Carignano a Torino per rompere il silenzio su quanto sta succedendo in Palestina da quasi 2 anni.

Il comunicato degli organizzatori:

L’idea nasce a Firenze pochi giorni fa, da un messaggio e un passaparola tra i corridoi del Teatro del Maggio

Fiorentino e dell’Orchestra della Toscana. Qualche scambio su WhatsApp, un incontro in un bar e, nel giro

di poche ore, viene elaborato il primo comunicato, aperto il profilo instagram e quello facebook, vengono

coinvolti amici e colleghi a Genova, Palermo e Bologna, poi si aggiungono da Torino, Milano, Roma. All’inizio doveva essere un semplice flashmob, ma diventa subito un Movimento il cui motto recita “Basta

stare in silenzio, facciamoci sentire!”: nasce così “LA MUSICA CONTRO IL SILENZIO”. Viene deciso di proporre una manifestazione musicale nazionale, in cui musicisti, cantanti, strumentisti,

professionisti, dilettanti, amatori e chiunque voglia partecipare con la propria voce e il proprio ritmo, potrà

intonare insieme agli altri i brani selezionati unitariamente o in funzione delle necessità di ogni piazza: canti

popolari palestinesi, estratti dal Requiem di Mozart (in onore delle vittime del massacro), Bella Ciao (come

canto di Resistenza), e quant’altro la folla voglia cantare. Vuole essere sì una manifestazione apartitica, che accoglie il supporto soltanto dalle associazioni

umanitarie e nate a sostegno della causa palestinese, ma anche una manifestazione assolutamente politica,

nel senso più classico e genuino del termine. Si canterà contro il silenzio delle nostre istituzioni, si suonerà

contro il massacro che sta subendo il popolo palestinese: saremo un’unica voce per la libertà, per la

giustizia e per il diritto sacrosanto di ogni popolo a resistere contro ogni forma di oppressione, sopruso e

violenza. In un paio di giorni l’iniziativa è diventata virale nel mondo musicale italiano, ma non solo. Se ne parla in

tutti i luoghi di musica. Le persone si aggiungono a centinaia sui vari gruppi whatsapp. Migliaia di contatti,

visualizzazioni, followers, nuove città aderiscono ogni giorno e tutti si prodigano per organizzare, chiedere

le autorizzazioni, divulgare, cercare gli spartiti musicali e contribuire all’organizzazione di questo evento,

ognuno con la propria esperienza. Firenze, città da cui è partita l’iniziativa, che crea unità di intenti, azioni e concetti chiave, sarà la prima a

manifestare l’1 giugno in Piazza Santa Maria Novella. Nella stessa giornata Palermo e Torino; seguiranno

Genova, Bologna, Roma, Milano, Cagliari ma si stanno organizzando anche a Bari, Brindisi, Napoli, Como,

Bolzano, Trento, Salerno, Sassari… Venite a suonare con noi! Non serve essere musicisti, serve esserci! Restiamo umani!

La scaletta a Torino è iniziata con Imagine dei Beatles eseguito con fiati, coro e chitarre. Dopo la presentazione il concerto continua con Lacrimosa dal Requiem di Mozart suonato da archi, fiati e accompagnati dal coro. Per far riposare i musicisti e i cantanti un interludio con la lettura di due poesie. Poi si riparte con Mawtini – Patria Mia – (solo archi), canto scritto dal poeta palestinese Ibrahim Tuqan verso il 1934, in passato inno palestinese e attualmente inno dell’Iraq.

L’intervento conclusivo è seguito da un canto di piazza, forse il più conosciuto canto della resistenza, non solo italiana, ma di tutti i popoli oppressi, dall’Ucraina alla Palestina, senza dimenticare i curdi e gli iraniani e chiunque cerchi di autodeterminarsi come popolo: Bella Ciao.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese