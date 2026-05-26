TORINO – Torino si prepara a vivere una nuova giornata dal sapore pienamente estivo. Nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 il capoluogo piemontese sarà infatti interessato da condizioni di tempo stabile, sole prevalente e temperature decisamente elevate, favorite dalla persistenza di un vasto campo di alta pressione sul Nord Ovest italiano. Su Torino e provincia il sole sarà protagonista praticamente per tutto il giorno e il clima si manterrà molto caldo già dalle prime ore del mattino. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione debole contribuiranno inoltre ad aumentare la sensazione di afa soprattutto nelle aree urbane più densamente costruite. Proprio per questo motivo resta attiva una allerta meteo per afa. Secondo le previsioni, la temperatura massima raggiungerà i 33°C, mentre la minima si manterrà molto elevata, attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4114 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche in alta quota. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista sul Torinese.

Mattino: sole pieno e temperature già elevate

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino e sull’intera area metropolitana. Fin dalle prime ore del mattino il clima risulterà molto mite, con temperature superiori ai 22 gradi anche nelle zone centrali della città. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni stabili e un’atmosfera generalmente limpida. I venti resteranno deboli e contribuiranno solo marginalmente a mitigare il caldo.

Pomeriggio: caldo intenso e afa sul Torinese

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico su Torino e provincia. Le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 33°C, con punte localmente superiori nelle aree più urbanizzate. La sensazione di afa sarà accentuata dalla debole ventilazione e dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. Sulle Alpi meridionali potranno svilupparsi locali annuvolamenti nelle ore centrali della giornata, ma senza effetti significativi sulla pianura torinese.

Sera: clima ancora caldo anche dopo il tramonto

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni pienamente stabili su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi elevate anche nelle ore notturne, favorendo una persistente sensazione di caldo in città.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 28 maggio: ancora sole prevalente e temperature estive su Torino;

ancora sole prevalente e temperature estive su Torino; Venerdì 29 maggio: clima stabile e molto caldo con cieli sereni;

clima stabile e molto caldo con cieli sereni; Sabato 30 maggio: possibile lieve aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni significative.

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