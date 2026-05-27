Torino, previsioni meteo del 28 maggio 2026
Meteo Torino giovedì 28 maggio: sole e caldo con temperature fino a 31 gradi. In serata aumento delle nubi e possibili deboli piogge.
TORINO – Dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione e dal clima pienamente estivo, il tempo su Torino inizierà lentamente a mostrare i primi segnali di cambiamento. Nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 il capoluogo piemontese vivrà ancora condizioni generalmente stabili e molto calde, ma con un graduale aumento dell’umidità e della nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature resteranno elevate, anche se leggermente inferiori rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti. L’atmosfera continuerà comunque a risultare piuttosto afosa, soprattutto nelle aree urbane e nelle ore centrali del giorno.
Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3913 metri, segnale della persistenza di aria molto mite anche sulle aree alpine del Piemonte. Nel corso della serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli piogge sparse, per accumuli complessivi attorno ai 2 millimetri. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.
Mattino: sole prevalente e clima già molto caldo
La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite e temperature già elevate fin dalle prime ore del mattino. La sensazione di caldo sarà accentuata dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. La ventilazione resterà molto debole e contribuirà a mantenere un clima afoso soprattutto nelle zone più urbanizzate.
Pomeriggio: caldo persistente e nubi in aumento sulle aree alpine
Nel corso del pomeriggio il tempo resterà ancora stabile sulla pianura torinese, con ampie fasi soleggiate e temperature prossime ai 31°C. Sui rilievi alpini e prealpini piemontesi si assisterà invece a un progressivo aumento della nuvolosità, con locali rovesci o temporali soprattutto sulle Alpi meridionali. Sul capoluogo piemontese il rischio di precipitazioni resterà basso fino alle ore serali.
Sera: peggioramento graduale con deboli piogge
Tra la tarda serata e la notte la nuvolosità tenderà ad aumentare anche su Torino. Saranno possibili deboli piogge sparse o brevi rovesci, comunque di modesta intensità e senza particolari criticità.
Tendenza meteo Torino
- Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie;
- Sabato 30 maggio: tempo variabile con alternanza tra sole e annuvolamenti;
- Domenica 31 maggio: giornata poco nuvolosa e più stabile sul Torinese.
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