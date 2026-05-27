TORINO – Dopo diversi giorni dominati dall’alta pressione e dal clima pienamente estivo, il tempo su Torino inizierà lentamente a mostrare i primi segnali di cambiamento. Nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 il capoluogo piemontese vivrà ancora condizioni generalmente stabili e molto calde, ma con un graduale aumento dell’umidità e della nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature resteranno elevate, anche se leggermente inferiori rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti. L’atmosfera continuerà comunque a risultare piuttosto afosa, soprattutto nelle aree urbane e nelle ore centrali del giorno.

Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 22°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3913 metri, segnale della persistenza di aria molto mite anche sulle aree alpine del Piemonte. Nel corso della serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli piogge sparse, per accumuli complessivi attorno ai 2 millimetri. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: sole prevalente e clima già molto caldo

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite e temperature già elevate fin dalle prime ore del mattino. La sensazione di caldo sarà accentuata dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. La ventilazione resterà molto debole e contribuirà a mantenere un clima afoso soprattutto nelle zone più urbanizzate.

Pomeriggio: caldo persistente e nubi in aumento sulle aree alpine

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà ancora stabile sulla pianura torinese, con ampie fasi soleggiate e temperature prossime ai 31°C. Sui rilievi alpini e prealpini piemontesi si assisterà invece a un progressivo aumento della nuvolosità, con locali rovesci o temporali soprattutto sulle Alpi meridionali. Sul capoluogo piemontese il rischio di precipitazioni resterà basso fino alle ore serali.

Sera: peggioramento graduale con deboli piogge

Tra la tarda serata e la notte la nuvolosità tenderà ad aumentare anche su Torino. Saranno possibili deboli piogge sparse o brevi rovesci, comunque di modesta intensità e senza particolari criticità.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 29 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie; Sabato 30 maggio: tempo variabile con alternanza tra sole e annuvolamenti;

tempo variabile con alternanza tra sole e annuvolamenti; Domenica 31 maggio: giornata poco nuvolosa e più stabile sul Torinese.

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