TORINO– Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Piemonte e anche la giornata di venerdì 29 maggio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente primaverili tendenti all’estivo. L’alta pressione continuerà infatti a rafforzarsi sul Nord Ovest italiano, garantendo tempo stabile, temperature sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni su Torino e provincia. Sul capoluogo piemontese la giornata trascorrerà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, anche se non mancheranno alcuni addensamenti soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata. Nonostante il lieve aumento della nuvolosità, il rischio pioggia resterà praticamente nullo. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 21°C, confermando un clima piuttosto mite anche durante le ore notturne. Lo zero termico salirà fino a circa 3775 metri, segnale di una massa d’aria decisamente calda anche in quota. I venti soffieranno deboli da Sudest al mattino e moderati da Sud nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino stabile e luminoso su Torino

La giornata inizierà con condizioni meteo generalmente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. I cieli saranno poco nuvolosi con ampie schiarite e una buona presenza del sole fin dalle prime ore della giornata. Le temperature partiranno già su valori elevati per il periodo, contribuendo a creare un’atmosfera quasi estiva. La ventilazione debole favorirà condizioni piacevoli soprattutto durante le prime ore del mattino.

Pomeriggio caldo ma senza eccessi

Nel corso del pomeriggio il clima si manterrà stabile e asciutto. Le temperature raggiungeranno valori vicini ai 29 gradi, ma senza particolari eccessi grazie alla presenza di ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Il sole continuerà a dominare la scena meteorologica, anche se saranno possibili alcuni annuvolamenti sparsi soprattutto verso le zone pedemontane. Le condizioni resteranno favorevoli per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti.

Sera con qualche nube in più ma senza pioggia

Tra il tardo pomeriggio e la serata si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità anche sul Torinese. Le nubi saranno comunque irregolari e non associate a precipitazioni significative. Il tempo resterà quindi asciutto per tutta la giornata.

Tendenza meteo Torino

Sabato 30 maggio: tempo variabile con alternanza tra sole e annuvolamenti;

tempo variabile con alternanza tra sole e annuvolamenti; Domenica 31 maggio: cieli poco nuvolosi e clima gradevole;

cieli poco nuvolosi e clima gradevole; Lunedì 1 giugno: ritorno di condizioni più stabili e soleggiate.

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