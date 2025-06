Torino, chiama il 112 e salva sé e la figlia di 9 mesi: arrestato il compagno per maltrattamenti

TORINO – Una giovane madre ha trovato il coraggio di chiamare il 112, denunciando in diretta le violenze del compagno, un uomo di 36 anni che la stava picchiando davanti alla figlia di appena nove mesi.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in un’abitazione del quartiere Barriera di Milano. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la donna visibilmente ferita e la madre di lei, che aveva tentato di fermare il genero durante un tentativo di strangolamento.

La vittima, coetanea del compagno, è stata trasportata all’ospedale dove ha ricevuto cure mediche e una prognosi di 15 giorni. Ai militari ha raccontato di violenza domestica protratta nel tempo, mai denunciata prima. Fondamentale anche l’intervento della suocera, che è scesa in strada per chiedere aiuto ai vicini.

L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio si colloca in un fine settimana drammatico per il Torinese, avvenuto all’indomani dell’omicidio di Fernanda Di Nuzzo, maestra uccisa a Grugliasco dal marito.

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

