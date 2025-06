Cadono con l’auto in un dirupo a Montaldo Mondovì: una donna è morta, un’altra ferita

MONTALDO MONDOVI’ – Una donna è morta ed una seconda è rimasta ferita in seguito all’uscita di strada dell’auto che stavano conducendo. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Montaldo di Mondovì in via Chiappero.

Chi era alla guida dell’auto ne ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed il mezzo è scivolato giù da un dirupo. Una delle due donne è deceduta, l’altra è rimasta ferita in maniera lieve. E’ stata infatti portata in ospedale in codice verde.

