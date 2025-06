Crolla il tetto del fienile, un uomo è morto a Montafia

MONTAFIA – Ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta a Montafia. Un uomo di 54 anni, Claudio Lavagnino, è morto mentre sistemava alcune balle di fieno nel suo fienile. L’uomo è stato travolto dal crollo del tettto della struttura.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’ambulanza di base di Alessandria e i vigili del fuoco di Asti ma le ferite riportate erano troppo gravu e per Lavagnino non c’è stato niente da fare. I pompieri sono al lavoro per accertare le cause del crollo.

