Ardoino: vorrei investire soldi nella Juventus ma non me lo lasciano fare

TORINO – E’ apparso oggi su X un post piuttosto polemico di Paolo Ardoino, fondatore della società di criptovalute Tether che da qualche tempo è il secondo maggior azionista della Juventus dopo Exor. Ardoino si è lamentato di non aver finora in alcun modo potuto aiutare finanziariamente la società.

“Tether non vede l’ora di poter partecipare alla crescita ed al futuro della squadra. – scrive – Ma ad oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all’aumento di capitale annunciato un mese fa (circa 15-110M). Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società”.

“E’ veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande. – è la chiusra decisamente polemica – Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza…”

🦓🦓 Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether “caccera’ il grano” per sostenere la Juventus,… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) June 2, 2025

