A Grugliasco il calcio diventa lezione di vita: con ANPAS il torneo delle manovre salvavita

GRUGLIASCO – Non solo gol e azioni spettacolari al centro sportivo CUS Torino, ma anche massaggi cardiaci, defibrillatori e manovre di disostruzione. Il 2 giugno 2025 si è svolto “Kick & Save – Il calcio che dà vita”, una giornata-evento che ha trasformato un torneo giovanile femminile under 17 in un’occasione concreta per imparare a salvare vite.

L’iniziativa, ideata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino in collaborazione con CUS Torino, Accademia Torino Calcio ed Evviva ODV, ha visto le giovani calciatrici affiancate da professionisti del primo soccorso. In campo, sì, ma anche fuori, dove ogni squadra ha partecipato a prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzo del defibrillatore (DAE) e manovre di disostruzione.

A rendere unica la formula del torneo è stata proprio la fusione tra sport e formazione sanitaria: i punteggi ottenuti nelle prove salvavita si sono sommati a quelli delle partite, determinando la classifica finale.

A guidare le sessioni formative sei realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura dell’emergenza e della prevenzione: ANPAS Piemonte, Evviva ASL TO3, IRC Italian Resuscitation Council, Croce Rossa Italiana – Comitato di Rivoli, Associazione “Lorenzo Greco” Onlus e OPI Torino. Il tutto con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Grugliasco e dell’ASL TO3.

Durante l’intera giornata, anche il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni pratiche, ricevere informazioni utili sui corretti comportamenti in situazioni d’emergenza e conoscere più da vicino il lavoro di volontari e professionisti del soccorso.

«Lo sport può essere un potente veicolo di educazione civica e sanitaria», ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente di ANPAS Piemonte. «Le giovani atlete non si sono solo sfidate sul campo, ma hanno affrontato con entusiasmo e serietà le prove legate alle manovre salvavita. Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte».

Secondo gli esperti, ogni minuto senza rianimazione in caso di arresto cardiaco riduce del 10% le possibilità di sopravvivenza. E proprio per questo eventi come “Kick & Save” rappresentano un esempio virtuoso di come lo sport possa contribuire alla diffusione di conoscenze vitali, educando le nuove generazioni alla responsabilità e alla solidarietà.

Una sfida sul campo, dunque, ma anche una grande lezione fuori dal campo. Con un messaggio chiaro: sapere salvare una vita è forse il gol più importante che si possa segnare.

ANPAS

L’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.

