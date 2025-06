Accoltellamento a Spinetta Marengo: arrestato un 38enne per tentato omicidio

SPINETTA MARENGO – Momenti di terrore ieri sera a Spinetta Marengo, sobborgo alle porte di Alessandria, dove una festa tra amici si è trasformata in un violento episodio di sangue. I Carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite segnalata in una zona popolare del quartiere, trovandosi davanti a una scena drammatica: quattro persone in stato di agitazione, due delle quali con abiti strappati, ferite profonde e il corpo insanguinato.

I militari dell’Arma hanno immediatamente allertato i sanitari del 118, che, valutata la gravità delle lesioni, hanno disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso di Alessandria. I due feriti più gravi presentavano tagli profondi: uno su polpaccio, schiena e mento; l’altro su spalla, avambraccio e dietro un orecchio. Il sangue era ovunque, sulle persone e sugli oggetti presenti.

L’arma dell’aggressione

Sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto una parte dell’arma utilizzata nell’aggressione: la lama spezzata di un coltello da cucina, ancora intrisa di sangue. L’aggressore, tuttavia, era già fuggito.

Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, i militari hanno ricostruito con precisione la dinamica dell’accaduto. Tutto ha avuto origine in un appartamento dove si stava svolgendo una festa. Tra gli invitati, la fidanzata di uno dei feriti e suo fratello, entrambi poi colpiti. A innescare l’escalation di violenza sarebbe stato un uomo in evidente stato di ubriachezza, che prima ha rivolto avances non gradite alla donna, poi si è lasciato andare a insulti.

Il fidanzato è intervenuto in difesa della compagna, ma l’uomo ha reagito con violenza. Per evitare ulteriori tensioni, la ragazza ha chiesto ai due di allontanarsi. Pochi istanti dopo, però, l’aggressore ha afferrato due coltelli da cucina, è uscito dalla finestra, ha aggirato l’edificio e ha colpito alle spalle i due fratelli con una raffica di fendenti, per poi fuggire.

L’arresto dell’aggressore

Le ricerche dell’aggressore sono durate poco. I Carabinieri lo hanno rintracciato nelle vicinanze, mentre cercava di arrampicarsi alla ringhiera di un condominio. Aveva ancora con sé uno dei coltelli usati nell’aggressione. Dopo averlo immobilizzato, i militari lo hanno disarmato e arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio.

Si tratta di un uomo di 38 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona. I due feriti, dopo le cure in ospedale, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni. L’arrestato è stato invece condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese