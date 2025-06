Tortona: tassista alla guida risulta positivo al test antidroga, licenza sospesa

ALESSANDRIA – A Tortona i carabinieri hanno fermato un tassista che stava guidando in condizione di alterazione a causa di sostanze stupefacenti. A rilevare tracce di droga nel sangue del 33enne è stato il test salivare, effettuato una delle scorse notti dagli agenti in servizio.

Sempre nel weekend appena passato , nel resto della provincia di Alessandria un 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, una 25enne è risultata positiva al test alcolimetrico dopo essere finita fuori strada con l’auto e un uomo di 53 anni sanzionato per guida pericolosa nel centro della città di Alessandria.

