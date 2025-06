Soccorritore della Croce Verde di Torino salva un cane praticandogli un massaggio cardiaco – VIDEO

TORINO – Quella che stiamo per raccontare è una storia a lieto fine, soprattutto grazie a un giovane soccorritore della Croce Verde di Torino.

Si chiama Davide Castiello e il 2 giugno si trova in vacanza a Loano, in provincia di Savona, Liguria. Qui, mentre passeggia su corso Roma, nota un gruppo di persone intorno a una automobile. Dentro c’è un cane Corso, Pegaso, in evidente difficoltà: il padrone e proprietario del veicolo lo aveva chiuso dentro, ma all’interno erano anche rimaste le chiavi.

L’uomo che forse in un primo momento aveva sottovalutato la situazione, capisce che l’animale è in serio pericolo poiché nel mezzo la temperatura è piuttosto alta e Pegaso fatica a respirare. Solo dopo venti minuti arriva un uomo, un fabbro, che riesce ad aprire la serratura dell’automobile ed è qui che Castiello si fa avanti per cercare di aiutare l’animale, ormai in fin di vita, facendo appello alle sue conoscenze.

È lui stesso a raccontare l’accaduto sui social.

Ieri, davanti a una gelateria con un collega, ci siamo trovati di fronte a una scena che difficilmente dimenticherò: un uomo cercava disperatamente di liberare il suo cane, rimasto chiuso dentro l’auto, senza più le chiavi. Non sappiamo esattamente come siano andate le cose, ma una cosa era certa: il cane stava male. Iperventilava, piangeva, visibilmente in difficoltà. Sono passati circa venti minuti prima che qualcuno — un passante, finalmente — si precipitasse verso l’auto e riuscisse ad aprirla senza rompere il vetro. Il padrone stesso aveva esitato a farlo, una scelta che, francamente, trovo discutibile. Quando la portiera è stata aperta, il cane era ormai cianotico, immobile, privo di forze.

Attorno a noi, il panico. Passanti in preda allo shock, i proprietari visibilmente sconvolti. Io ho esitato per un attimo, non sapevo come agire, ma poi mi sono detto: se il protocollo RCP è simile a quello umano, devo provarci.

Mi sono inginocchiato accanto a quel corpo ormai in gasping e ho fatto tutto ciò che ho imparato nella mia esperienza lavorativa. Un altro passante – non so come — è riuscito a trovare una bombola d’ossigeno, e grazie al supporto telefonico di un veterinario, ho ricevuto istruzioni su come ventilarlo nel modo corretto. Dopo venti interminabili minuti, Pegaso ha ricominciato a scodinzolare. Si è rialzato. Ha ripreso a camminare.

“Ho voluto raccontare questo episodio non per farmi pubblicità, ma per dire che serve maggiore coscienza quando si ha un animale. Anche io ho dei cani: bisogna che le persone seguano dei corsi di primo soccorso per essere pronti in caso di emergenza”, ha detto il soccorritore alla Stampa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese