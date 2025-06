Ponte del 2 giugno, a Torino e in Piemonte è stato boom di turisti

TORINO – Il ponte del 2 giugno è stato un successo per il turismo in Piemonte che ha registrato un boom di presenze.

A Torino, fa sapere la Regione, i musei e le mostre hanno registrato numeri positivi nonostante il tempo incerto, mentre nei laghi si è registrata un’alta presenza dei turisti svizzeri, che in questo periodo festeggiano l’Ascensione.

In particolare, nel capoluogo piemontese i maggiori ticket staccati li ha registrati il Museo Egizio con 17.837 presenze e 7.569 soltanto nella giornata del 1 giugno. A seguire i Musei Reali con 13.242 biglietti emessi. Di questi 11.528 hanno consentito ai turisti di visitare le collezioni permanenti e lo Spazio Leonardo, mentre i restanti 1.814 hanno ammirato l’esposizione Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione, fino al 27 luglio nelle Sale Chiablese.

La terza meta più ambita è stata la Venaria Reale con 10.837 visitatori paganti, attratti in particolare dai giardini. Il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana hanno registrato 10 mila presenza con una media di oltre 3 mila persone al giorno. La Fondazione Torino Museo ha accolto 7.398 turisti di cui 1.814 alla Gam, 1.471 al Mao e 4.113 a Palazzo Madama. Infine la mostra «Henri Cartier-Bresson e l’Italia» a Camera ha attratto 3 mila persone.

Anche i laghi del Piemonte hanno registrato numeri confortanti, nonostante le difficili condizioni meteo. La percezione degli operatori del settore è stata positiva. Le strutture ricettive hanno raccolto un tasso di occupazione tendenzialmente in linea con quello dello scorso anno. Oltre al turismo domestico, i laghi hanno attratto in particolare i visitatori svizzeri, che in questo periodo festeggiano l’Ascensione e, il prossimo lunedì, celebreranno la Pentecoste.

