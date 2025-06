Shade vs. Rose Villain: l’unica quarantenne coi capelli blu che rispetto è Bulma

TORINO – Scontro a colpi di rap tra Shade e Rose Villain. Tutto è nato da un intervento della cantante durante la puntata del podcast “Est radio”, dove non ha riconosciuto la hit “Bene ma non benissimo” ed ha chiesto chi fosse Shade, per poi concludere “questo non è il mio vibe”.

Il rapper torinese non ha preso bene “l’affronto” ed ha deciso di risponderle con un free style senza censure direttamente sul suo account Instagram, dove tra le altre cose ha rappato “l’unica quarantenne coi capelli blu che rispetto è Bulma”.

Proprio su questa frase è intervenuta Rose Villain rispondendo con un commento al reel di Shade: “Bulma? È una mia cosplayer”

Il rap di Shade contro Rose Villain

