Tenuta Ulisse: i vini abruzzesi che conquistano anche il nord Italia

L’Abruzzo è una terra generosa, sospesa tra l’azzurro del mare e il verde intenso delle montagne, che da secoli regala al mondo prodotti agricoli di straordinaria qualità. Tra questi, spiccano i vini. E se oggi parliamo di eccellenza vinicola abruzzese, è impossibile non menzionare la Tenuta Ulisse, una delle realtà più apprezzate e affermate nel panorama enologico italiano contemporaneo.

Fondata nel 2006 dai fratelli Luigi e Antonio Ulisse a Crecchio, nel cuore della provincia di Chieti, la Tenuta Ulisse è riuscita in meno di due decenni a imporsi sui mercati nazionali e internazionali con uno stile inconfondibile: elegante, moderno, profondamente legato al territorio e alle sue varietà autoctone. Oggi, la cantina è un punto di riferimento per chi cerca vini autentici, identitari ma capaci di sorprendere anche i palati più raffinati.

L’anima della Tenuta: innovazione e territorio

Il segreto del successo della Tenuta Ulisse risiede in una perfetta alchimia tra rispetto per la tradizione e innovazione. Le vigne dell’azienda si estendono per circa 60 ettari in un’area dalla forte vocazione vitivinicola. Qui, il clima mediterraneo, la vicinanza al mare e le alture della Maiella creano un microclima ideale per la coltivazione di uve sane, profumate e ricche di personalità.

La filosofia produttiva della tenuta è chiara: valorizzare i vitigni autoctoni abruzzesi – come Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino, Passerina, Trebbiano d’Abruzzo, Cococciola – combinando metodi di coltivazione tradizionali con tecnologie moderne che preservano l’integrità e la freschezza del frutto. Non mancano incursioni nelle varietà internazionali, come Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Merlot, reinterpretate però con lo stile inconfondibile della casa.

Una varietà di etichette di alta qualità

I vini della Tenuta Ulisse sono il frutto di una lavorazione minuziosa e di una costante ricerca dell’eccellenza. L’intera gamma si distingue per la pulizia aromatica, la freschezza, l’equilibrio e una particolare vocazione all’abbinamento gastronomico.

Tra le etichette più iconiche, troviamo:

Montepulciano d’Abruzzo DOP: un rosso intenso, profondo, con sentori di frutti rossi maturi, spezie dolci e una nota balsamica che lo rende complesso ma sempre elegante. Perfetto con arrosti, carni alla brace e formaggi stagionati;

Pecorino Terre di Chieti IGP: aromatico e strutturato, con note di frutta tropicale, erbe mediterranee e un finale minerale. Ottimo con antipasti di mare, crostacei e primi piatti delicati;

Passerina Terre di Chieti IGP: vino bianco dal profilo fresco e floreale, ideale per aperitivi o accostamenti leggeri come insalate di mare, sushi e formaggi freschi;

10 Vendemmie Limited Edition: un progetto ambizioso e affascinante, che unisce dieci diverse annate di Montepulciano in una bottiglia dal carattere profondo e avvolgente. Un vino da meditazione, ma anche perfetto per grandi occasioni;

Pecorino Brut: uno spumante fresco e vivace ottenuto da uve Pecorino, dal perlage fine e persistente. Una scelta ideale per chi cerca un’alternativa elegante ai classici spumanti per l’aperitivo o da tutto pasto.

Dall’Abruzzo al Piemonte: il successo nel nord Italia

Una delle dimostrazioni più chiare del successo della Tenuta Ulisse è la crescente presenza dei suoi vini nelle enoteche e nei ristoranti del Piemonte, regione storicamente legata alla propria tradizione vinicola, celebrata anche dall’UNESCO, ma da sempre attenta alla qualità e alle nuove eccellenze.

Gli estimatori piemontesi, noti per il palato esigente affinato da mostri sacri come Barolo, Barbaresco e Nebbiolo, hanno scoperto nei vini di Tenuta Ulisse una proposta nuova ma convincente. Il merito va alla loro capacità di esprimere la forza e la vitalità del territorio abruzzese con una veste moderna, armonica e accessibile.

La loro versatilità a tavola li rende compagni ideali della cucina piemontese: pensiamo, per esempio, al Montepulciano d’Abruzzo abbinato a un brasato al Barolo o al Pecorino servito con antipasti a base di pesce di lago o di verdure.

Dove acquistare online i vini della Tenuta Ulisse

Per chi desidera scoprire le etichette dell’azienda, o per chi già li conosce e vuole assicurarsi un rifornimento di qualità, il consiglio è quello di affidarsi a un rivenditore professionale e affidabile.

Si tratta di realtà come La Tosca Wine, e-commerce specializzato dov’è possibile trovare un’ampia varietà di vini della Tenuta Ulisse, che possono essere acquistati facilmente online in pochi click ed essere ricevuti comodamente a casa in 24/48 ore dall’elaborazione dell’ordine, in tutta Italia.

Punto di riferimento per gli amanti del vino e dei distillati e con oltre 10 anni di esperienza nel settore, La Tosca Wine offre tutte le proposte più rappresentative della cantina abruzzese: dal Montepulciano al Pecorino, passando per lo spumante Brut e le edizioni limitate, ideali anche come regali prestigiosi.

Vini Tenuta Ulisse: un sorso di Abruzzo, ovunque tu sia

Tenuta Ulisse è la dimostrazione vivente che l’eccellenza non ha confini. Con vini che raccontano una terra generosa ma spesso sottovalutata, questa cantina è riuscita a imporsi anche in territori dal palato “difficile” come il Piemonte, portando in alto il nome dell’Abruzzo nel panorama vitivinicolo italiano.

Che tu sia un appassionato di vini o un semplice curioso, concederti un calice firmato Tenuta Ulisse è come fare un viaggio sensoriale tra i colori, i profumi e i sapori di una regione ancora tutta da scoprire. Inoltre, oggi, grazie alla possibilità di acquistare online, questa esperienza è più vicina di quanto immagini.

