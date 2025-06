Come distinguersi nel mercato della videosorveglianza nel 2025

Il mercato della videosorveglianza è in piena espansione, ma cresce anche la competizione. Oggi i clienti non vogliono più solo “telecamere”: cercano soluzioni complete, pensate su misura per i loro bisogni reali.

Ecco alcune tendenze chiave da tenere a mente:

✅ Audit prima di tutto

Senza un’analisi accurata dei punti critici – come zone cieche o aree vulnerabili – anche l’impianto più costoso può fallire. Ogni progetto dovrebbe partire da un sopralluogo mirato, per identificare le vere priorità di rischio (che si tratti di un negozio, un magazzino o un parcheggio).

✅ Progettazione 3D e gemelli digitali

Con strumenti moderni come software progettazione videosorveglianza è possibile simulare il sistema prima ancora di installarlo. Questo permette di:

• Evitare errori e modifiche costose in fase di montaggio

• Offrire al cliente una visione chiara e professionale di come sarà il sistema finale

• Rafforzare la fiducia già nella fase di proposta

✅ Velocità che fa la differenza

Una proposta personalizzata consegnata entro 24 ore vi mette un passo avanti rispetto alla concorrenza. In un mercato in cui le decisioni si prendono rapidamente, essere reattivi è fondamentale.

Perché questo approccio funziona?

Le aziende che lavorano in questo modo vedono crescere le vendite e calare drasticamente le contestazioni post-installazione. E non è un caso: secondo le ricerche, il 70% dei clienti sceglie fornitori che sono in grado di mostrare visivamente – prima dell’installazione – come funzionerà il sistema.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese