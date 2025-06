Camionista 52enne trovato morto nel suo tir all’area di sosta di Novara Est: si attende l’autopsia

NOVARA – È morto nella cabina del suo camion, un uomo di origini romene di 52 anni, trovato dai colleghi e connazionali nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno. Il mezzo era fermo da chissà quanto tempo nell’area di sosta di Novara Est.

Come riporta La Stampa, dopo l’arrivo degli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso, il cadavere è stato trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Novara in attesa dell’autopsia per determinare la causa del decesso.

Foto di Veaceslav P

