Lorenzo Amnesia, ex rapper di Amici a processo a Torino per maltrattamenti

TORINO – Lorenzo Venera, il 36enne conosciuto ai più come Lorenzo Amnesia per aver partecipato alla trasmissione Amici, è a processo a Torino per maltrattamenti.

La Procura di Torino ha ricostruito i maltrattamenti iniziati nel 2018, contro l’ex compagna conosciuta nell’agosto 2017. In almeno due circostanze, tra il 2023 e il 2024, Venera ha minacciato la donna.

“Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano” ha testimoniato in aula la donna, che è scoppiata a piangere davanti al collegio presieduto dalla giudice Elisabetta Chinaglia, coadiuvata dai giudici a latere Costanza Goria e Stefania Bruno.

Secondo quanto riporta La Stampa, dopo l’incontro nel 2017, la coppia sarebbe andata a convivere nella casa del padre di Venera, anche se il rapporto non era stabile, segnato da tanti tira e molla. L’accusa descrive Venera come un uomo “ossessionato dalla gelosia”: controllava il cellulare della donna, le dava schiaffi in volto, pugni alla testa, la strattonava e le tirava i capelli.

Le minacce più gravi sarebbero avvenute nel 2022 quando Venera avrebbe detto “ti ammazzo”, “un incidente può sempre capitare e poi il riferimento ai femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

