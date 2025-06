Cosa ci fa lo scheletro di un Giganotosaurus nel Grattacielo della Regione Piemonte

TORINO – Cosa ci fa un Giganotosaurus carolinii, uno dei più grandi dinosauri carnivori mai esistiti, nel Grattacielo della Regione Piemonte? Semplice: dal 6 giugno al 30 novembre 2025, il progetto “Un dinosauro a Palazzo” trasforma parte del piano terra dell’edificio regionale in uno spazio espositivo gratuito e aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì, ore 9–18.

Il Grattacielo Piemonte apre quindi le sue porte a una fedele ricostruzione in resina dello scheletro del dinosauro; un’occasione per ammirare da vicino un autentico gigante della preistoria. Infatti, il Giganotosaurus esposto, lungo 14 metri e con un cranio di 2 metri, è stato realizzato in Argentina sui resti di un esemplare conservato al 70%. Scoperto nel 1993 da Ruben Carolini, questo predatore visse oltre 100 milioni di anni fa nelle terre della Patagonia.

Un’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte con il supporto del Museo Regionale di Scienze Naturali, che porta nel cuore di Torino un’esperienza culturale e scientifica unica.

