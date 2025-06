White-List e controllo degli accessi nelle aree pedonali di nuova istituzione a Torino: online il modulo da compilare

TORINO – Nel mese di maggio era stato approvato un provvedimento grazie al quale sarà possibile, per gli aventi diritto, accedere alle aree pedonali con varchi elettronici di nuova istituzione gratuitamente e senza dovere richiedere il rilascio di un permesso.

Online il modulo da compilare per accedere nelle aree pedonali

Oggi, fa sapere il comune di Torino, è disponibile sulla piattaforma Torino Facile il modulo con il quale gli aventi diritto possono comunicare le targhe dei veicoli con i quali accedere all’interno dell’area del Fante nel cuore della Crocetta.

Il nuovo sistema, che prevede la creazione di un elenco di autorizzati (la c.d. White List) per ciascuna area pedonale, sarà progressivamente esteso anche a quelle di nuove istituzione – in via Vibò e in via Di Nanni, a Borgo Campidoglio e al Monte dei Cappuccini – e non prevede il rilascio di un permesso e neppure comporta spese per gli aventi diritto.

La richiesta – il modulo è disponibile qui – sarà quindi sottoposta al controllo degli uffici per verificare la legittima fruizione, e procedere all’inserimento delle targhe nella White List.

Il periodo di pre-esercizio per l’area Crocetta è stato prorogato fino al 24 giugno 2025, compreso. Dopo quella data scatteranno le sanzioni per i trasgressori. La sperimentazione durerà un anno.

Per chi avesse già sottoscritto un permesso Lilla per l’accesso all’area pedonale della Crocetta è previsto un rimborso entro fine anno, secondo modalità che saranno comunicate in seguito da GTT.

