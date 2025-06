Andrea Villa e Break the Silence insieme per il manifesto “La lotta continua” per ricordare le conquiste del Pride

TORINO – Dal premio annuale di Quotidiano Piemontese di Piemontese dell’Anno sono usciti sia Andrea Villa, vincitore nel 2018 che Break the Silence, con la sua presidente Mariachiara Cataldo candidata nel 2023. L’artista e l’organizzazione che si occupa di promuovere il cambiamento e la parità di genere partendo dal contrasto alla violenza sulle donne, hanno collaborato per creare il manifesto “La lotta prosegue”.

“Con il manifesto “La lotta prosegue”, creato in collaborazione con Break the Silence Italia, associazione contro la violenza di genere con approccio femminista intersezionale, ho voluto rappresentare il passaggio di testimone dai primi Pride fino ai recenti movimenti. L’ immagine in bianco e nero rappresenta delle attiviste trans storiche LGBTQIA+ della scena newyorkese, come Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson insieme ad altre milintanti, mentre la foto a colori i nuovi attivisti moderni. Il manifesto rappresenta un invito a non abbassare la guardia nella difesa dei diritti conquistati e a proseguire nella battaglia per una società più giusta e inclusiva.” – spiegano in una nota.

Le opere sono affisse a Torino in Lungo Dora Siena davanti alla residenza Universitaria.

