A Racconigi nasce un’oasi perenne per api e altri insetti impollinatori

RACCONIGI – L’11 giugno sarà inaugurata a Racconigi, nell’area ex tiro al piattello di proprietà comunale, sul Sentiero del Maira, un’oasi perenne di oltre 100 mq per api e altri insetti impollinatori.

Il progetto è stato realizzato grazie a un contributo di 10 mila euro della Fondazione CRC, con il supporto tecnico di Agrion.

Nell’area si svolgeranno attività educative per bambini, giovani e persone con disabilità e fragilità, coinvolgendo le scuole del territorio in attività di sensibilizzazione sull’impatto che le azioni umane possono generare sull’ambiente.

Il progetto ha già preso avvio nel mese di aprile 2025, nell’ambito del Festival dell’Ambiente RaccoEcologia, con attività di sensibilizzazione per grandi e piccini e visite guidate all’area.

“L’area scelta per l’oasi si trova in una posizione strategica, immersa nella natura delle campagne e del Fiume Maira, fondamentale per il sostentamento delle api e molto frequentata da turisti e locali che conferiranno all’iniziativa una notevole visibilità –conclude il consigliere Mariano- Desidero ringraziare tutte le persone coinvolte nell’iniziativa: Fabrizio Rogato dell’Ufficio Ambiente del Comune di Racconigi, Fondazione CRC, il Centro Cicogne e Anatidi e l’apicoltrice Giulia Minero”.

