Madre e figlio trovati senza vita in casa a Savigliano, l’uomo si è tolto la vita

SAVIGLIANO – Una donna di 72 anni ed il figlio di 40 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di savigliano, in via Trento. A Trovare i corpi sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa per un forte odore di gas. Entrati nell’alloggio però la tragica sorpresa.

Al momento sono varie le ipotesi degli inquirenti. L’uomo sembra essersi tolto la vita, mentre l’anziana donna potrebbe essere morta naturalmente. Non è però ancora esclusa l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Da definire anche il momento dei due decessi, che potrebeb risalire a qualche giorno fa. La scoperta dei corpi ieri sera prima delle 20.

