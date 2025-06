Ondate di calore e instabilità atmosferica: come sarà l’estate 2025 in Piemonte

TORINO – A poco più di due settimane dal solstizio d’estate – sabato 21 giugno, momento in cui il sole raggiungerà il punto più alto nel cielo dell’emisfero boreale – che darà inizio ufficialmente all’estate astronomica, capiamo meglio che stagione sarà in Piemonte.

Estate 2025 in Piemonte: le previsioni

Secondo le previsioni stagionali elaborate da Arpa Piemonte, l’estate 2025 si prospetta calda e asciutta su gran parte del continente europeo. Una robusta area di alta pressione dovrebbe dominare sull’Europa centro-settentrionale, favorendo condizioni prevalentemente stabili e temperature sopra la media. Tuttavia, sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia, la situazione appare più incerta e variabile, in particolare nella prima parte della stagione.

Nel dettaglio, nel mese di giugno il Piemonte potrebbe ancora risentire di infiltrazioni instabili in arrivo dal Nord Atlantico, con possibili episodi di instabilità atmosferica, simili a quelli già osservati nel mese di maggio.

A luglio, invece, il consolidamento dell’anticiclone africano su gran parte dell’Europa centrale potrebbe favorire ondate di calore più marcate anche sul Piemonte, con temperature nettamente superiori alla media stagionale e precipitazioni scarse o assenti.

Ad agosto, il segnale caldo sembra attenuarsi leggermente, lasciando prevedere una possibile alternanza tra fasi molto calde e brevi pause più instabili, pur in un contesto generalmente caldo. L’alta incertezza nella previsione, tuttavia, non permette, al momento attuale, di propendere per alcuno scenario preciso.

Maggiori dettagli qui.

