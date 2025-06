Sabato 7 giugno sarà una splendida giornata estiva su Torino, con cielo sereno dall’alba al tramonto, assenza di precipitazioni e temperature in aumento fino a 29°C. L’umidità scenderà nel corso della giornata, rendendo il caldo secco e gradevole.

Mattino con cielo sereno e aria fresca

La mattinata inizierà con un cielo limpido e privo di nuvole, e una temperatura attorno ai 18°C, percepita come tale. L’umidità sarà elevata, intorno all’88%, ma la brezza leggera da est (4 km/h) manterrà l’atmosfera piacevolmente fresca.

Pomeriggio caldo e asciutto

Durante il pomeriggio, il sole sarà ancora protagonista assoluto, con temperature in aumento fino a 29°C, perfettamente in linea con la percezione termica. L’umidità scenderà al 45%, trasformando il caldo in una sensazione secca e più gradevole. Il vento da est-nordest (8 km/h) manterrà il cielo limpido.

Sera mite e ventilata

La serata manterrà condizioni meteo eccellenti: cielo sereno, temperatura stabile sui 28°C e un’umidità moderata che salirà al 53%, senza risultare fastidiosa. Il vento da nord-nordest (12 km/h) garantirà un’ottima qualità dell’aria.

Tendenza meteo

Domenica: il caldo aumenterà ulteriormente. Nessuna precipitazione e vento debole.

il caldo aumenterà ulteriormente. Nessuna precipitazione e vento debole. Lunedì: giornata stabile con temperature in lieve calo (massime 27°C), ma ancora soleggiata.

giornata stabile con temperature in lieve calo (massime 27°C), ma ancora soleggiata. Martedì: mattinata leggermente più fresca (minime di 16°C), ma ancora massime sui 29°C e cielo sereno.

