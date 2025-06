Pedopornografia online, maxi-inchiesta partita da Torino: perquisizioni in tutta Italia

TORINO – Un’inchiesta partita da Torino ha scoperchiato un vasto giro di scambio di materiale pedopornografico a livello nazionale. L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta della Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Torino, ha portato all’arresto di un uomo residente in provincia di Vicenza e a numerose perquisizioni in diverse regioni italiane, compreso il Piemonte.

L’uomo arrestato è accusato di detenere un ingente quantitativo di materiale prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale di minori. Altri soggetti, tutti uomini tra i 20 e i 60 anni, risultano indagati per scambio di contenuti pedopornografici e sono stati sottoposti a perquisizioni locali e digitali coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.

Le indagini sotto copertura partite da Torino

L’attività investigativa, che ha avuto origine a Torino e si è poi estesa su scala nazionale, è durata diversi mesi. Gli agenti della Polizia Postale si sono infiltrati in chat criptate e piattaforme di messaggistica istantanea, fingendosi utenti per smascherare la rete di condivisione illecita.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi, tra cui cellulari, tablet, hard disk, account email e profili social, che verranno ora sottoposti ad analisi forense. Le operazioni hanno permesso di raccogliere importanti prove digitali, garantendone l’integrità e la conservazione, utili per delineare in modo più preciso le responsabilità degli indagati.

Il Piemonte al centro delle operazioni

L’inchiesta ha evidenziato come il Piemonte, e in particolare Torino, si confermi ancora una volta snodo cruciale nelle operazioni di contrasto ai crimini informatici. Le forze dell’ordine locali si sono dimostrate fondamentali nel coordinamento delle indagini a livello nazionale, grazie a competenze specialistiche e alla stretta collaborazione tra Procura e Polizia Postale.

L’analisi del materiale sequestrato potrebbe ora allargare ulteriormente il perimetro dell’indagine, coinvolgendo nuovi soggetti e portando a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese