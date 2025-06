Migliaia di persone in piazza a Torino per Gaza

TORINO – Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Torino per chiedere la fine del genocidio in corso a Gaza. La manifestazione, partita da piazza Castello e diretta in piazza Vittorio, è stata organizzata dal gruppo “La scuola per la pace”, che riunisce studenti, insegnanti e semplici cittadini.

L’iniziativa è partita dal Liceo scientifico Galileo Ferraris, che ha voluto “avviare un percorso di sostegno alla lotta che il popolo palestinese sta conducendo per la libertà e la giustizia, una lotta di sopravvivenza contro il genocidio perpetrato da Israele.” La camminata per la pace si è svolta senza incidenti.

