Chivasso espone la bandiera palestinese: il sindaco Castello firma l’appello di Emergency al Governo

CHIVASSO – Dopo aver aderito alla campagna “L’ultimo giorno di Gaza”, il Comune di Chivasso rinnova il proprio impegno simbolico e politico per la pace in Medio Oriente. Sul balcone del palazzo municipale è stata esposta in questi giorni la bandiera palestinese, un gesto carico di significato con cui l’amministrazione intende esprimere un chiaro appello per la fine dell’offensiva militare israeliana sulla Striscia di Gaza.

La questione sarà discussa formalmente nella prossima seduta del Consiglio comunale, ma intanto la presa di posizione ha già acceso il dibattito in città. Alcuni cittadini hanno infatti scritto al sindaco Claudio Castello, esprimendo forte preoccupazione per il ruolo dell’Italia, in particolare per quanto riguarda la fornitura di armamenti a Israele.

Al centro dell’iniziativa di Chivasso c’è l’appello promosso da Emergency, che il sindaco Castello ha deciso di sottoscrivere. Il documento, rivolto al Governo italiano, chiede un intervento immediato sul piano diplomatico per ottenere un cessate il fuoco, garantire l’accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e sospendere il trattato di associazione tra l’Unione Europea e Israele, seguendo l’esempio di altri 17 Paesi che hanno già intrapreso questa strada in risposta alle reiterate violazioni dei diritti umani.

Il Comune di Chivasso si unisce così al coro crescente di enti locali, organizzazioni umanitarie e cittadini che chiedono all’Italia un cambio di passo nelle politiche estere, in un momento in cui – a Gaza – la crisi umanitaria ha raggiunto livelli drammatici, con migliaia di vittime civili, ospedali distrutti e un assedio che rende ogni soccorso estremamente difficile.

