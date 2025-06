Viguzzolo: donna viveva in mezzo alla sporcizia, in casa trovati un cane morto, gatti e galline

VIGUZZOLO – Situazione davvero drammatica quella in cui si trovava a vivere una donna di Viguzzolo, in provincia di Alessandria.

A scoprire le condizioni di incuria e degrado, durante un sopralluogo nell’abitazione, sono state le guardie zoofile dell’Oipa, intervenute dopo una segnalazione. Nell’appartamento sono stati trovati cumuli di immondizia e oggetti abbandonati. Ma non solo: in casa la donna aveva anche un cane morto da tempo chiuso in una borsa, 7 gatti – di cui 5 cuccioli al di sotto dei 2 mesi – e 3 galline nascoste tra i rifiuti. Inoltre la signora non è stata neanche in grado di motivare il decesso del cane.

L’organizzazione animalista, tramite una nota, fa sapere di una situazione di estremo abbandono. I servizi sociali – intervenuti con amministratori locali, carabinieri, Asl Veterinaria, vigili del fuoco – hanno disposto l’allontanamento della donna. L’immobile è stato dichiarato inagibile. Gatti e galline sono stati sequestrati, mentre un’autopsia dovrà accertare le cause della morte del cane.

