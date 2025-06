Michael Carturan, scandalo a New York: sesso, droga e torture. Ora si rifugia a Rivoli

RIVOLI – Dopo settimane sotto i riflettori della cronaca internazionale, Michael Carturan, ex imprenditore e volto noto della nightlife newyorkese, ha lasciato SoHo per rintanarsi nella sua villa blindata sulle colline di Rivoli.

Il suo nome è comparso in una serie di inchieste che parlano di droga, sesso estremo e presunte torture avvenute in un loft di lusso a Manhattan. Secondo fonti investigative, Carturan sarebbe coinvolto in una spirale di eccessi degenerati in veri e propri abusi fisici e psicologici. A inchiodarlo ci sarebbero alcune testimonianze e una serie di video acquisiti dagli investigatori statunitensi.

Indagini aperte anche in Italia?

Il trasferimento improvviso a Rivoli, dove Carturan possiede una maxi villa sorvegliata da telecamere e personale privato, ha attirato l’attenzione anche delle autorità italiane. Al momento, non risulta formalmente indagato in Italia, ma la magistratura potrebbe aprire un fascicolo di supporto alle indagini americane.

Secondo alcune fonti riservate, Carturan starebbe valutando di rilasciare una dichiarazione pubblica tramite i suoi legali. Intanto, il caso continua a dividere l’opinione pubblica tra chi lo difende e chi lo accusa di “fuggire dalle sue responsabilità”.

