Ci sarebbero anche due agenti della NYPD coinvolti nel sequestro Carturan, 28enne di Rivoli torturato per 17 giorni in un appartamento di Manhattan

NEW YORK – Nuovi pezzi nel puzzle delle indagini per il sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, 28enne di Rivoli che è stato sequestrato e torturato per 17 giorni in un appartamento di Manhattan a New York.

Oltre all’arresto di John Waeltz, 37 anni, del Kentucky, un broker che sarebbe specializzato in investimenti criptovaluta e William Duplessie, cittadino svizzero e co-fondatore del fondo di investimento in blockchain Pangea, proprietario dell’appartamento in cui è avvenuto il sequestro, sono ora sotto la lente degli investigatori i ruoli svolti da Roberto Cordero e Raymond J. Low.

Cordero, detective di primo grado, fa parte dell’unità di protezione esecutiva responsabile della sicurezza del sindaco Eric Adams. Low è un detective di secondo grado dell’unità narcotici di Manhattan Nord.

Secondo le indagini svolte, il detective Cordero avrebbe prelevato la vittima, Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 6 maggio all’aeroporto e lo avrebbe trasportato fino al luogo del sequestro, la lussuosa townhouse di Prince Street a South of Houston, Lower Manhattan. Mentre il ruolo del detective Low è presumibilmente di aver fornito servizi di sicurezza privata non autorizzati per uno degli imputati nel caso. Gli agenti della NYPD (New York Police Department) possono praticare nel loro tempo libero come servizio di sicurezza privato, ma previa autorizzazione del Dipartimento e a quanto pare l’agente Low non era stato autorizzato.

I due poliziotti sono stati messi in servizio modificato (desk duty) in attesa del risultato delle indagini. “Ogni dipendente comunale è tenuto a rispettare la legge, compresi i nostri agenti, sia in servizio che fuori servizio” – ha dichiarato il Comune di New York. – Siamo turbati da queste accuse e, non appena ne siamo venuti a conoscenza, gli agenti sono stati messi in servizio modificato. L’indagine è in corso”

LA VICENDA

Il tutto ha inizio il 6 maggio quando il 28enne è partito da Rivoli per arrivare a New York. Qui, secondo la polizia del posto, il giovane aveva condiviso affari con John Waeltz, 37 anni, del Kentucky, un broker che sarebbe specializzato in investimenti criptovaluta, per questo i due si sarebbero incontrati in un lussuoso appartamento di Manhattan.

Poi la vicenda assume contorni inquietanti: Carturan viene sequestrato e torturato per due settimane proprio dall’uomo, fino a quando venerdì mattina non è riuscito a scappare e a dare l’allarme. Waeltz lo avrebbe legato a una sedia con un filo elettrico, obbligandolo ad assumere cocaina e sottoponendolo a torture e minacce con l’utilizzo di una motosega nel tentativo di estorcergli la password per i suoi conti in Bitcoin.

Dopo l’allarme lanciato da Carturan, il sospettato è stato quindi arrestato mentre tentava di fuggire a piedi nudi e con indosso un accappatoio.

Una donna italiana, Beatrice Folchi, 24 anni originaria di Latina, è stata inizialmente coinvolta nelle indagini ma successivamente rilasciata.

