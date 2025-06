All’ospedale Regina Margherita di Torino arriveranno tre bambini provenienti da Gaza

TORINO – È previsto per domani l’arrivo, all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, di tre bambini provenienti da Gaza.

Chi sono i piccoli pazienti

Si tratta di un bimbo di 8 anni, accompagnato dal padre e dal fratello, che ha riportato lesioni da esplosione, ferite multiple e ustioni; un bambino di 2 anni, accompagnato da madre, padre e due fratelli, affetto da una rara malformazione congenita del cuore (che rappresenta circa l’1% di tutte le cardiopatie congenite); una bambina di 3 anni, accompagnata dalla mamma, dalla zia e dal fratello, affetta da cardiopatia congenita e immunodeficienza, che comporta frequenti infezioni polmonari e ricoveri ospedalieri ricorrenti.

Questi tre bambini si aggiungono ai sei arrivati in questi mesi nell’ospedale torinese grazie alle attività di solidarietà e accoglienza messe in campo dalla Regione Piemonte, anche all’interno del programma di cooperazione internazionale Food for Gaza, a cui l’ente partecipa in collaborazione con il Ministero degli Esteri.

La professoressa Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita, precisa che

nei prossimi giorni verranno sottoposti ad accertamenti diagnostici per valutare lo stato della malattia e pianificare le cure. Ringraziamo la rete di associazioni del Terzo settore, in particolare UGI e Associazione Bambini Cardiopatici, grazie alle quali sarà possibile accogliere le loro famiglie. Ancora una volta il Piemonte e l’ospedale Regina Margherita si confermano modello di cooperazione internazionale e di solidarietà.

