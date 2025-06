Sorpresi a rubare nel centro Amazon di Torrazza Piemonte: in casa avevano refurtiva per 60 mila euro, denunciati

TORRAZZA PIEMONTE – Sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione i due dipendenti del polo logistico Amazon di Torrazza Piemonte sopresi a rubare materiale proprio dal magazzino.

Per questo, i carabinieri di Verolengo si sono recati subito sul posto e in seguito hanno provveduto a effettuare anche una perquisizione domiciliare. Così hanno scoperto che i due, di 35 e 27 anni, avevano in casa alcuni pc e materiale informatico del valore di 60 mila euro.

Per loro è scattata la denuncia.

