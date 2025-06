Chiambretti: “De Martino in ascesa, Signorini lontano dal potere”

TORINO – Piero Chiambretti offre uno spaccato lucido sui protagonisti più discussi del momento. Ospite del format YouTube Lo Sgabuzzino, il conduttore torinese ha riflettuto sul fenomeno Stefano De Martino, il cui successo alla guida di Affari Tuoi sta segnando un punto di svolta nella sua carriera.

Secondo Chiambretti, la crescita di De Martino è favorita da una combinazione di fattori: il carisma, lo stile spigliato, l’attenzione riservatagli dalla Rai. Una somma di elementi che ne fanno una presenza televisiva sempre più solida. Tuttavia, Chiambretti invita alla cautela nell’attribuirgli lo status di “fenomeno” o nel paragonarlo a figure iconiche come Renzo Arbore, sottolineando come il contesto televisivo odierno sia radicalmente diverso da quello del passato.

Diversa l’analisi su Alfonso Signorini e il suo ruolo nel Grande Fratello. Chiambretti evidenzia come il conduttore, forte di un background culturale legato al mondo accademico e musicale, sia molto distante dalla figura che appare sullo schermo. Il suo coinvolgimento nel reality sarebbe legato soprattutto a ragioni economiche e contrattuali, più che a una reale leadership creativa. Nonostante l’immagine pubblica, il suo peso decisionale all’interno del programma risulterebbe limitato.

Chiambretti mette in luce, infine, la distanza tra l’Alfonso Signorini televisivo e il direttore di Chi che in passato si è mosso tra retroscena politici e scoop rilevanti. Oggi, a suo giudizio, Signorini è un conduttore che porta avanti una macchina complessa più per obbligo che per ambizione, privo del potere che una volta gli veniva attribuito.

