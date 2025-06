Pinerolo: al via i lavori sui cavalcavia della SP 23

PINEROLO – Entro la fine di giugno partiranno i lavori di manutenzione straordinaria su tre importanti sovrappassi della circonvallazione di Pinerolo, lungo la Strada Provinciale 23 del Sestriere. Gli interventi, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un totale di 1.235.000 euro, interesseranno i cavalcavia di via del Valentino (zona frazione Riva), di Strada Baudenasca e quello in prossimità dello svincolo di San Secondo.

Il primo cantiere a partire sarà quello del cavalcavia di San Secondo, dove verranno effettuati lavori di ripristino superficiale, impermeabilizzazione e messa in sicurezza, con restringimenti a fasi alterne sia sul ponte che sulla SP 23 sottostante.

A seguire, tra fine luglio e ottobre, toccherà al sovrappasso di via del Valentino, che sarà completamente chiuso al traffico per circa tre mesi. Anche in questo caso, il cantiere prevede interventi strutturali rilevanti, tra cui il sollevamento temporaneo dell’impalcato per il rifacimento degli appoggi.

L’ultima fase riguarderà il cavalcavia di Strada Baudenasca, per il quale si prevede un innalzamento permanente di 30 centimetri dell’impalcato, in modo da adeguarsi alle normative attuali. La chiusura al traffico durerà circa 3-4 mesi, a partire dall’autunno.

I lavori includono anche l’allargamento delle sedi stradali, nuove barriere di sicurezza, reti parasassi e rifacimenti delle pavimentazioni, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di chi transita sui ponti e lungo la SP 23.

Per limitare i disagi, è in corso la definizione di percorsi alternativi condivisi con i Comuni di Pinerolo e Macello, dopo un incontro tecnico e un sopralluogo congiunto.

Le deviazioni, non ancora ufficializzate, saranno comunicate e segnalate con adeguata cartellonistica.

