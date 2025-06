Con Shaggy a San Giovanni ci saranno Annalisa, Mahmood e Tananai: Torino is Fantastic!

TORINO – Una line-up da sogno, una piazza iconica, e una notte destinata a restare nella memoria collettiva: lunedì 24 giugno, in occasione della Festa di San Giovanni, il capoluogo piemontese accende i riflettori su “Torino is Fantastic!”, l’evento musicale gratuito che promette di trasformare Piazza Vittorio Veneto in un grande palcoscenico sotto le stelle.

A condurre la serata ci sarà Gerry Scotti, volto amatissimo della televisione italiana, affiancato dalla voce potente e carismatica di Noemi. Ma è il cast degli artisti a raccontare tutta l’ambizione e la portata dell’evento: sul palco saliranno infatti big della musica italiana come Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood e Tananai, oltre ai finalisti dell’ultima edizione di Amici, a conferma dell’attenzione anche verso i nuovi talenti.

A impreziosire ulteriormente il programma, sarà la già annunciata presenza della star internazionale Shaggy, che celebrerà i 30 anni del suo celebre successo Boombastic con una nuova versione intitolata Boombastic (Fantastic). Un omaggio dal sapore nostalgico ma con un sound rinnovato, perfetto per far ballare l’intera piazza.

La musica prenderà il via alle 21:00, ma lo spettacolo non si fermerà lì: come da tradizione, la serata culminerà con il grande spettacolo pirotecnico, che ogni anno colora il cielo di Torino in occasione del santo patrono.

L’evento, organizzato e prodotto da Friends and Partners, verrà trasmesso nei giorni successivi anche su Canale 5, portando l’atmosfera festosa di Torino nelle case di tutta Italia. A sostenere l’iniziativa in qualità di main sponsor sarà FIAT, che contribuirà a valorizzare i luoghi iconici della città, tra cui il Lingotto e la stessa Piazza Vittorio Veneto, da sempre simbolo della socialità torinese.

L’ingresso alla serata è gratuito, ma è necessario prenotarsi online fino a esaurimento posti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese