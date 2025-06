MyFarini Summer Fest: il cuore creativo dell’estate torinese batte tra Corso Farini e Viale Ottavio Mai

TORINO – Torino si prepara a vivere un’estate di cultura, musica e partecipazione civica grazie al debutto del MyFarini Summer Fest, il nuovo festival nato da un progetto di rigenerazione urbana che unisce creatività, relazioni e cittadinanza attiva. A firmarlo sono Stratosferica e Off Topic, già protagonisti due anni fa della trasformazione di spazi pubblici in Corso Farini e Viale Ottavio Mai. Ora, quel percorso si evolve in una vera e propria stagione di eventi, laboratori e incontri che prenderanno vita dal 14 giugno, trasformando un’area marginale in un parco urbano vivo e condiviso.

Un festival per tutti, tutti i giorni

A rendere unico il MyFarini Summer Fest è l’idea di una programmazione quotidiana, pensata per pubblici diversi e in fasce orarie variegate. Non solo grandi eventi, ma anche tante occasioni di micro-socialità e inclusione: concerti, teatro, dj-set, laboratori per bambini, yoga, mercatini vintage, incontri con scrittori e momenti di approfondimento culturale.

Tra i protagonisti già annunciati: Napoleone, Chiara Galeazzi, Fabio Geda, Gabriele Di Fronzo, Pietro Sparacino, Nervi, Mitcho e Gioia Lucia. Accanto a loro, numerose realtà locali contribuiranno ad animare il programma: dal Festival Panafricano al progetto Giovani Correnti, passando per il format multidisciplinare SPONDA, la Festa della Musica, AgriFlor, Swap Party e molte altre iniziative legate all’economia circolare.

Un laboratorio di comunità

Più che un semplice cartellone di eventi, MyFarini è un esperimento di attivazione civica: un luogo dove residenti, studenti, volontari e curiosi si ritrovano per immaginare e costruire insieme nuovi modi di vivere la città. Grazie al progetto ImpatTo del Comune di Torino, finanziato con fondi europei del PN Metro Plus, MyFarini è uno degli 11 “Spazi di comunità” selezionati per rispondere ai bisogni sociali e culturali del territorio.

«Vogliamo creare uno spazio di incontro che colleghi Corso Farini e Viale Mai in una passeggiata verde che dal Lungo Dora porti al cuore di Vanchiglia», racconta Luca Ballarini, co-fondatore di Stratosferica. «MyFarini raccoglie la vivacità culturale che spesso resta ai margini dei circuiti istituzionali e restituisce valore a luoghi prima percepiti come poco attrattivi».

Cultura, università e cambiamento sociale

Fondamentale anche il coinvolgimento dell’Università di Torino e del Centro Interdipartimentale OMERO, con cui sono stati avviati percorsi di ricerca, tirocini e mappature partecipate del quartiere. Gli studenti saranno protagonisti attivi: attraverso interviste e questionari coinvolgeranno la cittadinanza per delineare una proposta culturale davvero inclusiva. OMERO seguirà inoltre il monitoraggio degli impatti del progetto lungo i due anni di attività previsti.

Ma l’università non si ferma al lavoro dietro le quinte. Con “Il Campus non va in vacanza”, docenti e ricercatori scendono in piazza per affrontare temi di attualità – dalla giustizia sociale al clima, fino ai conflitti internazionali – con metodi partecipativi e non frontali, accessibili a tutti.

Un futuro possibile, che parte da qui

«MyFarini incarna la nostra missione culturale: dare forma a spazi di creatività e partecipazione», spiega Luca Spadon, presidente di Off Topic. «Ogni quartiere ha un potenziale unico da valorizzare. Questo è un laboratorio aperto dove persone, idee e linguaggi si incontrano per costruire nuove possibilità di futuro».

Il programma di giugno

INAUGURAZIONE SABATO 14 GIUGNO 11.00 – 24.00

11:00 Yoga all’aperto – Il saluto a Farini 15:00 Workshop Maglia Urbana – Torino Social Knitting

17:00 Street Art: Murales C.so Farini a cura del progetto Giovani Correnti 18:00 Inaugurazione e saluti Istituzionali 19:00 UP NEXT concerto a cura di RKH

DOMENICA 15 GIUGNO

dalle 16:00 Workshop, talk, mostre e musica a cura di Festival Panafricano 21:00 Spettacolo Teatrale “Tua, Gilda” a cura di Contrasto

MARTEDÌ 17 GIUGNO

10:00 Semi Urbani – workshop di giardinaggio per bambini 19:00 Presentazione del libro: Sfinge di Gabriele Di Fronzo (Einaudi)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

dalle 16:00 Mostra “Fast Fashion e Post Colonialismo” presso Main Hall (Campus Luigi Einaudi)

Swap Party e dj set su Corso Farini e Viale Ottavio Mai

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

10:00 Semi Urbani – workshop di giardinaggio per bambini

18:00 Talk: Il Campus non va in vacanza – Dibattiti aperti su giustizia e conflitti internazionali

VENERDÌ 20 GIUGNO

15:00 Workshop Maglia Urbana – Torino Social Knitting

17:00 – 23:00 Festa della Musica

SABATO 21 GIUGNO

11:00 Yoga all’aperto – Il saluto a Farini 15:00 Workshop Maglia Urbana – Torino Social Knitting

17:00 – 23:00 Festa della Musica

DOMENICA 22 GIUGNO

15:00 Torneo di Ping Pong

17:00 – 21:00 Festa della Musica

21:00 Live: Nervi + Gioia Lucia

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO

19:00 Talk editoria e creatività: Senza Futuro Studio

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

10:00 Semi Urbani – workshop di giardinaggio 18:00 Workshop di Upcycling con Derin Cubko 19:00 Warm Up Dj Set (Andromeda) 21:00 The Nerve Cabaret

VENERDÌ 27 GIUGNO

15:00 Workshop Maglia Urbana – Torino Social Knitting

18:00 Talk: Il Campus non va in vacanza 21:00 Stand Up Comedy Pietro Sparacino

SABATO 28 GIUGNO

11:00 Yoga all’aperto – Il saluto a Farini 15:00 Workshop Maglia Urbana – Torino Social Knitting

dalle 16:00 MY FARINI CRAFT – market in collaborazione con San Salvario Emporium e Orticola Piemonte. Durante l’evento, selezione musicale a cura di Poltergeist 20:00 Visual & Dj Set: Poltergeist

DOMENICA 29 GIUGNO

dalle 16:00 MY FARINI CRAFT – market in collaborazione con San Salvario Emporium e Orticola Piemonte. Durante l’evento, selezione musicale a cura di Poltergeist.

