Torino: individuato e fermato l’uomo che ha rapinato un supermercato in centro

TORINO – Un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia di Stato per aver messo a segno una rapina.

I fatti

È fine maggio quando viene perpetrata una rapina ai danni di un supermercato di corso Galileo Ferraris a Torino. Il 32enne è entrato nell’esercizio e, dopo aver spinto per terra un’addetta, si è impossessato di 1500 euro, prelevati dal registratore di cassa; poi è fuggito lungo corso Vittorio Emanuele II.

Per risalire all’autore della rapina sono stati analizzati diversi sistemi di videosorveglianza. Gli agenti lo hanno così trovato e sottoposto a fermo alcuni giorni dopo, in corso Marconi angolo via Nizza.

La Procura della Repubblica di Torino ha disposto per il presunto autore del delitto la misura della custodia cautelare in carcere.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese